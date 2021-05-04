МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ обмана россиян, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в беседе с РИА Новости.

Теперь злоумышленники начали представляться сотрудниками коммунальных служб. В частности, газовиками или сантехниками.

Бирюков пояснил, что работники коммунальных служб города никогда не приходят без предупреждения. Все выезды осуществляются по заявкам граждан, а также в согласованное время.

Вся информация о проверке размещается заранее на информационном стенде в подъезде многоквартирного дома и на сайте компании-исполнителя.

"Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов — это мошенники", — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что в большинстве случаев аферисты приходят к пожилым гражданам и предлагают услуги по проверке газовых плит либо замене приборов учета по завышенной цене.

Нередко такое оборудование оказывается опасным в эксплуатации.

"Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников", — подытожил он.