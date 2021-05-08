Какие профессии точно исчезнут в ближайшее время
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) предсказывают потерю рабочих мест 75 миллионов человек уже к 2022 году. Это, пишет РБК, связано с развитием технологий и инноваций.
Специалисты назвали профессии, которые исчезнут раньше других. Это:
- бухгалтеры,
- нотариусы,
- кассиры,
- курьеры,
- охранники,
- водители,
- секретари,
- фасовщики,
- банковские работники,
- сметчики,
- смотрители в музеях,
- корректоры,
- расшифровщики,
- операторы колл-центров.
Главная причина того, что работникам на этих позициях стоит начать искать новую работу, кроется в том, что все больше и чаще появляются технологии и сервисы, заменяющие работников этих сфер.
В первую очередь, речь идет о низовых позициях.
Изменения угрожают и служащим турагентов и риелторов: они становятся все менее востребованы у клиентов из-за распространения специализированных интернет-платформ.
Стоит ожидать сокращений персонала в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в продуктовом ретейле.
Исчезнуть могут и профессии, которые появились не так давно. Например, связанные с версткой сайтов, которую можно осуществить с помощью "конструкторов" без привлечения дополнительных специалистов.
ПРИЧИНЫ
Эксперты называют главной причиной глобализацию, автоматизацию рутинного труда, а также технологический прогресс и цифровизацию. Они требуют от людей получения новых навыков.
"Этот процесс логичен и не нов — устаревание специальностей и появление новых происходит постоянно: так когда-то ушли в прошлое профессии телефонистов, машинистов и лифтеров", — подытожило издание.
https://1prime.ru/business/20210508/833623181.html