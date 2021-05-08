МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) предсказывают потерю рабочих мест 75 миллионов человек уже к 2022 году. Это, пишет РБК, связано с развитием технологий и инноваций.

Специалисты назвали профессии, которые исчезнут раньше других. Это:

бухгалтеры,

нотариусы,

кассиры,

курьеры,

охранники,

водители,

секретари,

фасовщики,

банковские работники,

сметчики,

смотрители в музеях,

корректоры,

расшифровщики,

операторы колл-центров.

Главная причина того, что работникам на этих позициях стоит начать искать новую работу, кроется в том, что все больше и чаще появляются технологии и сервисы, заменяющие работников этих сфер.

В первую очередь, речь идет о низовых позициях. Эксперты предсказали курс рубля на ближайшие месяцы

Изменения угрожают и служащим турагентов и риелторов: они становятся все менее востребованы у клиентов из-за распространения специализированных интернет-платформ.

Стоит ожидать сокращений персонала в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в продуктовом ретейле.

Исчезнуть могут и профессии, которые появились не так давно. Например, связанные с версткой сайтов, которую можно осуществить с помощью "конструкторов" без привлечения дополнительных специалистов.

ПРИЧИНЫ

Эксперты называют главной причиной глобализацию, автоматизацию рутинного труда, а также технологический прогресс и цифровизацию. Они требуют от людей получения новых навыков.

"Этот процесс логичен и не нов — устаревание специальностей и появление новых происходит постоянно: так когда-то ушли в прошлое профессии телефонистов, машинистов и лифтеров", — подытожило издание.