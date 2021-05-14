МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российские издатели просят разрешить продажу сигарет в киосках прессы. В Минздраве оценили меры по борьбе с курением

Союз предприятий печатной индустрии ("СППИ ГИПП") выступил с инициативой поддержать отечественную прессу, отменив ограничения на продажу сопутствующих товаров в киосках печати. Об этом изданию "Коммерсант" рассказал вице-президент союза Александр Оськин. Снятие этих ограничений приведет к тому, что доля печатной продукции в киосках будет составлять не менее 50% ассортимента.

По мнению Оськина, Россия может использовать практику, применяемую в Европе. Напомним, что в ЕС в газетных киосках разрешена продажа напитков с содержанием алкоголя, еды, табака и сигарет. Введение в продажу в киосках табачной продукции будет способствовать росту продаж прессы, считает Оськин.

За текущий год количество киосков печати сократилось на 11%. Эту тревожную статистику союз передал Минцифры и Минпромторг, сказал Оськин.

Союз предложил создать координационный совет при Минцифры, который займется поддержкой печатной индустрии. Также издатели обратились к Минпромторгу с предложением предоставить их проекту поддержку в регионах. Ведомство сообщило, что письмо союза было передано региональным органам власти. "Верните деньги". Банки начали охоту за сбережениями россиян

Также российские издатели выступили за изменение механизма аренды газетных киосков. Собеседник издания рассказал о своем предложении распределять места киосков печати с помощью конкурсов и отменить аукционы.

Кроме этого, предлагается увеличить минимальное число киосков с прессой в регионах страны, а также установить срок договоров аренды не менее пяти лет.