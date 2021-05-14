В России просят разрешить продажу сигарет в киосках печати
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российские издатели просят разрешить продажу сигарет в киосках прессы.
Союз предприятий печатной индустрии ("СППИ ГИПП") выступил с инициативой поддержать отечественную прессу, отменив ограничения на продажу сопутствующих товаров в киосках печати. Об этом изданию "Коммерсант" рассказал вице-президент союза Александр Оськин. Снятие этих ограничений приведет к тому, что доля печатной продукции в киосках будет составлять не менее 50% ассортимента.
По мнению Оськина, Россия может использовать практику, применяемую в Европе. Напомним, что в ЕС в газетных киосках разрешена продажа напитков с содержанием алкоголя, еды, табака и сигарет. Введение в продажу в киосках табачной продукции будет способствовать росту продаж прессы, считает Оськин.
За текущий год количество киосков печати сократилось на 11%. Эту тревожную статистику союз передал Минцифры и Минпромторг, сказал Оськин.
Союз предложил создать координационный совет при Минцифры, который займется поддержкой печатной индустрии. Также издатели обратились к Минпромторгу с предложением предоставить их проекту поддержку в регионах. Ведомство сообщило, что письмо союза было передано региональным органам власти.
Также российские издатели выступили за изменение механизма аренды газетных киосков. Собеседник издания рассказал о своем предложении распределять места киосков печати с помощью конкурсов и отменить аукционы.
Кроме этого, предлагается увеличить минимальное число киосков с прессой в регионах страны, а также установить срок договоров аренды не менее пяти лет.
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