КИЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов.
По словам президента, в стране нужно построить "демократию настоящую, не имитационную", работающую в интересах всех граждан, "а не кучки избранных". Он считает, что игру по правилам "избранные" моделировали для себя.
"Абсолютное большинство украинцев не считало такую ситуацию справедливой. Именно это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов (Петр Порошенко — ред.), наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество. На другое государственное мировоззрение. На другие принципы и правила жизни в стране. На другой уровень общественного диалога. Кое-что нам уже удается. К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук… Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", — написал глава государства в своей колонке для издания "Фокус".
Зеленский пояснил, что Украина станет действительно конкурентной в мире, если какие-то "особые" граждане не смогут быть "равнее" других и "не смогут присваивать что-либо, шантажируя государство".
"В ближайшее время обществу будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации… Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом… Мы это обеспечим — и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту на протяжении десятилетий, наконец, решит в том числе, и проблему бедности", — отметил президент.
https://1prime.ru/business/20210514/833663277.html