КИЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов.

По словам президента, в стране нужно построить "демократию настоящую, не имитационную", работающую в интересах всех граждан, "а не кучки избранных". Он считает, что игру по правилам "избранные" моделировали для себя. Премьер Украины оценил последствия увольнения главы "Нафтогаза"

"Абсолютное большинство украинцев не считало такую ситуацию справедливой. Именно это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов (Петр Порошенко — ред.), наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество. На другое государственное мировоззрение. На другие принципы и правила жизни в стране. На другой уровень общественного диалога. Кое-что нам уже удается. К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук… Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", — написал глава государства в своей колонке для издания "Фокус".

Зеленский пояснил, что Украина станет действительно конкурентной в мире, если какие-то "особые" граждане не смогут быть "равнее" других и "не смогут присваивать что-либо, шантажируя государство".

"В ближайшее время обществу будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации… Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом… Мы это обеспечим — и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту на протяжении десятилетий, наконец, решит в том числе, и проблему бедности", — отметил президент.