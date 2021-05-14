МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Камаза" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2020 год в размере 54 копейки на акцию, сообщила компания. Кабмин допустил остановку выплаты дивидендов у предприятий-загрязнителей

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Камаз" принять по вопросу повестки дня "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год" следующее решение: выплатить по результатам деятельности ПАО "Камаз" за 2020 год дивиденды в размере 54 (пятьдесят четыре) копейки на одну акцию", — говорится в сообщении.

В "Камазе" уточнили, что доля чистой прибыли, рекомендованная для направления на дивидендные выплаты, составила 24,72% или 381,9 миллиона рублей из 1,5 миллиарда чистой прибыли по итогам 2020 года. При этом 77,2 миллиона рублей рекомендовано направить на формирование резервного фонда автопроизводителя. "Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО "Камаз" в размере 1 миллиард 86 миллионов рублей предложено не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы", — отмечается в сообщении компании. Реестр на получение дивидендов закроется 16 июня. Годовое собрание акционеров компании пройдет в заочной форме 4 июня.

За 2019 и 2018 годы автопроизводитель дивидендов не выплачивал. По итогам 2017 года направил на их выплату 749,66 миллиона рублей (24,85% чистой прибыли) из расчета 1,06 рубля на акцию. За 2016 год акционеры "Камаза" получили 297,036 миллиона рублей (по 42 копейки на акцию). По итогам 2015 и 2014 года дивиденды не выплачивались.

Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин заявлял, что на фоне высоких финансовых результатов компания готова выплатить дивиденды за 2020 год, при этом финальное решение будут принимать акционеры.

Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 году составила 3,104 миллиарда рублей против убытка в 1,955 миллиарда рублей годом ранее. При этом чистая прибыль "Камаза" по РСБУ за 2020 год составила 1,545 миллиарда рублей против убытка в 1,517 миллиарда рублей в 2019 году.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.