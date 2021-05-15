МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Интерес россиян к отдыху на горнолыжных курортах Северного Кавказа вырос благодаря программе "туристического кешбэка", на сегодняшний день гостиницы загружены на 100%, сообщил гендиректор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев. Назван возможный срок, когда российские туристы попадут в Европу и ЮВА

В России уже почти год в качестве одной из мер поддержки для туриндустрии действует программа "туристического кешбэка".

"Основной эффект от кешбэка — общий интерес россиян к отпуску на территории страны. Отельеры наших курортов отметили, что интерес туристов благодаря программе возрос, увеличилась глубина продаж и количество дней отдыха. На сегодняшний день загрузка гостиниц на курортах доходит до 100%", — сказал Тимижев в интервью РИА Новости.

При этом, отметил он, говорить о том, сколько всего гостей курортов стали участниками программы, пока рано – летний сезон впереди.

АО "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Развивает всесезонные курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике, "Ведучи" в Чеченской Республике и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской Республике.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 12.00 мск.