АНКАРА, 19 мая — ПРАЙМ. Даты возобновления полетов между Россией и Турцией пока нет, но в Анкаре считают, что смогут убедить Москву возобновить авиасообщение, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма республики в среду. Туристам назвали три доступные альтернативы Турции

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Как ранее сообщили в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой, она провела встречу с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном, министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из РФ.

Агентство Блумберг ранее сообщило со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, что Турции не удалось убедить РФ возобновить авиасообщение 2 июня, это произойдет не ранее 15 июня.

"То, что Турция не смогла убедить Россию возобновить полеты, не является новостью, подтвержденной нами. Переговоры между двумя странами продолжаются. Делегация из России прибудет в Турцию, после чего россияне примут решение. Речь не идет о том, что кто-то кого-то не может убедить", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент обе стороны не делали заявлений о возможной дате возобновления полетов.