МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6 копеек на акцию, сообщила компания. Майская распродажа: "Лента" покупает супермаркеты Billa

"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 года в размере 0,0600458012915 рубля на одну обыкновенную акцию общества ", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закроется 2 июля.

Ранее топ-менеджер ОГК-2 сообщал, что компания ожидает дивиденды по итогам 2020 года в соответствии с дивполитикой "дочек" "Газпром энергохолдинга" (ГЭХа) – не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

ОГК-2 по результатам 2019 года выплатила дивиденды в размере 5,44 копейки на акцию, в сумме 6,013 миллиарда рублей. Это соответствует выплате 50% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 2020 году выросла на 10,3% по сравнению с показателем 2019 года и составила 13,265 миллиарда рублей.