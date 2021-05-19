2021-05-19T18:54:32+03:00
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Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2020 год
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Совет директоров ОГК-2 рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6 копеек на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества... ПРАЙМ, 19.05.2021
огк-2, дивиденды, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6 копеек на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 года в размере 0,0600458012915 рубля на одну обыкновенную акцию общества ", — говорится в сообщении.
Реестр на получение дивидендов закроется 2 июля.
Ранее топ-менеджер ОГК-2 сообщал, что компания ожидает дивиденды по итогам 2020 года в соответствии с дивполитикой "дочек" "Газпром энергохолдинга" (ГЭХа) – не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
ОГК-2 по результатам 2019 года выплатила дивиденды в размере 5,44 копейки на акцию, в сумме 6,013 миллиарда рублей. Это соответствует выплате 50% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 2020 году выросла на 10,3% по сравнению с показателем 2019 года и составила 13,265 миллиарда рублей.