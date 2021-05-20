МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство хочет внести поправки в статью 171.1 УК РФ, согласно которым будет введено наказание за подделку маркировки товаров, пишут "Известия".

По их данным, поправки могут принять уже в июне. При этом чиновники не хотят давить на бизнес и предлагают полугодовой переходный период для адаптации предпринимателей к новым нормам.

Правительство так будет бороться с легализацией незаконных товаров и неуплатой налогов.

Поправки предусматривают штрафы до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Предлагается также предусмотреть принудительные работы до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев.