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2021
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За подделку маркировки товаров предпринимателям грозят крупные штрафы
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Правительство хочет внести поправки в статью 171.1 УК РФ, согласно которым будет введено наказание за подделку маркировки товаров, пишут "Известия". По их данным, поправки могут... ПРАЙМ, 20.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство хочет внести поправки в статью 171.1 УК РФ, согласно которым будет введено наказание за подделку маркировки товаров, пишут "Известия".
По их данным, поправки могут принять уже в июне. При этом чиновники не хотят давить на бизнес и предлагают полугодовой переходный период для адаптации предпринимателей к новым нормам.
Правительство так будет бороться с легализацией незаконных товаров и неуплатой налогов.
Поправки предусматривают штрафы до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Предлагается также предусмотреть принудительные работы до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев.