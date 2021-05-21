МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Банки и IT-компании чаще других планируют летние корпоративы

Теперь владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России, уточняется в пояснительной записке.

Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

"Несмотря на неосуществление деятельности на территории Российской Федерации де юре, де факто сервисы зарубежных IT-компаний используются гражданами Российской Федерации, им предоставляются услуги (в том числе платные или с условием просмотра ориентированной на российскую аудиторию рекламы), обрабатываются их персональные данные. Вместе с тем требования российского законодательства в сфере распространения информации иностранными компаниями не исполняются либо исполняются не в полном объёме", — говорится в записке. Российский инженер подал в суд на IT-гигантов

Кроме этого, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.

"Исполнения трёх этих нехитрых требований — вполне достаточно для установления прямых коммуникаций между IT-ресурсом и российской стороной (органы власти, юрлица, пользователи). Такой диалог — крайне необходим. Мы рассчитываем, что участники рынка с пониманием воспримут эти нововведения", — написал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.