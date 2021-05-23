РОТТЕРДАМ, 23 мая – ПРАЙМ. Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti e buoni, победила в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", передает корреспондент РИА Новости, представительница России Манижа заняла девятое место. В Белоруссии прокомментировали отстранение от Евровидения

По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Италии получил 524 баллов, став безусловным победителем. Конкуренцию составили исполнители из 25 стран.

Манижа набрала 204 балла. Максимальные 12 баллов голосования жюри России в этом году отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

Великобритания, Испания, Германия и Нидерланды не получили ни одного балла от зрителей.

Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступила на нем с песней Russian Woman.

Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года выпустили дебютный сингл Chosen. В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".

В последний раз Италия побеждала на "Евровидении" в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".