МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен покинуть свой пост после второго срока, который истекает в 2022 году.

"Моя позиция остается прежней: нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом", — заявил он, выступая на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Титов пояснил РИА Новости, что статья три федерального закона об уполномоченном указывает, что он назначается президентом сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. "Мои полномочия заканчиваются в 2022 году. Поэтому уже следующий бизнес-омбудсмен продолжит эту большую, крайне непростую и очень важную для всего предпринимательского сообщества работу", — сказал он.

Титов занимает должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей с июня 2012 года. В 2017 году он был переназначен на второй срок. Немцы предрекают Арктике "судьбу Крыма"

Пресс-служба Титова позднее уточнила, что предельный срок его полномочий на посту бизнес-омбудсмена истекает 22 июня 2022 года.

Уполномоченный и его рабочий аппарат являются государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения этих прав органами государственной власти, местного самоуправления и должностными лицами, имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации.