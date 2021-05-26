МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Большинство российских предпринимателей с оптимизмом смотрят в будущее, при этом среди владельцев бизнеса оказалось больше счастливых женщин, чем мужчин, выяснили специалисты СберЗдоровья и ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбера). Россияне рассказали, когда и куда отправятся в отпуск

Ко Дню предпринимателя 26 мая аналитики провели психологическое исследование уровня счастья российских бизнесменов по оксфордскому опроснику счастья (OxfordHappinessInventory, OHI), предназначенному для измерения счастья. Опрос проводился в мае 2021 года среди 200 представителей бизнеса, которые работают с ЮKassa: ИП и владельцев бизнеса, а также сотрудников компаний и самозанятых.

"Результаты обнадеживают: 74,5% предпринимателей смотрят в будущее с оптимизмом, 68% удовлетворены жизнью. Средний показатель уровня счастья бизнесменов — 46,13 балла из 100. При этом среди владельцев бизнеса больше счастливых женщин, чем мужчин – 66 баллов против 52,9", — выяснили авторы исследования.

Среди предпринимателей с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей 57,4% удовлетворены жизнью. Любопытно, что в этой категории мужчины и женщины практически одинаково оценивают свое эмоциональное состояние: 44,4% мужчин и 41,2% женщин совсем недовольны жизнью или скорее недовольны.

С доходом от 100 до 300 тысяч рублей жизнь устраивает почти 72% респондентов, а при доходе от 301 до 500 тысяч рублей — 87% опрошенных. С последним уровнем заработка оптимистичнее чувствуют себя женщины-предприниматели — 80%, против 67% бизнесменов-мужчин соответственно.

При доходе от 500 тысяч рублей недовольных бизнесменов нет, а вот среди предпринимателей, зарабатывающих более миллиона рублей, полностью довольны жизнью всего 33% опрошенных.