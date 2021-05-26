МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Главное управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области завершило следственные мероприятия по уголовному делу о хищении свыше одного миллиарда рублей при поставках для научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции (МКС). РЖД предлагают повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы

Как пишет "Коммерсант", обвиняемым по делу проходит в числе остальных бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев.

Издание поясняет, что похищенные у корпорации деньги были отмыты в Гонконге и ОАЭ. Именно там приобретались комплектующие модуля.

Уголовное дело было возбуждено 17 октября 2019 года. Изначально СКР вело расследование в отношении неустановленных лиц.

Подозреваемых назвали только летом прошлого 2020 года, большинство из них задержали и арестовали.

Согласно материалам СКР, в конце 2012 года Федеральное космическое агентство и "РКК "Энергия" подписали госконтракт на "создание научно-энергетического модуля". Сумма контракта — 15 миллиардов 15 миллионов рублей.

По данным следствия, Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин и другие обвиняемые по делу обманным путем похитили бюджетные деньги в размере 1 миллиард и 72 миллиона рублей.