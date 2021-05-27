МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Выручка рекрутинговой компании HeadHunter (HH) по МСФО по итогам первого квартала 2021 года увеличилась на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 2,84 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 38,4%, до 1,34 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 47,2%. Чистая прибыль "Русгидро" в первом квартале снизилась на 21%

Кроме того, компания повысила прогноз по росту выручки на 2021 год и ожидает увеличения этого показателя на 45-50%. В марте HH сообщал, что ожидает роста выручки в диапазоне от 37% до 42% по итогам 2021 года. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 6,3% по сравнению с показателем 2019 года и составила 8,3 миллиарда рублей.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, ее клиенты — свыше 322 тысяч компаний. База hh.ru содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ, а в сентябре прошлого года получил вторичный листинг на Московской бирже.