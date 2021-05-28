МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Большинство европейских компаний, работающих в России, ожидают роста экономики страны в краткосрочной перспективе, говорится в исследовании "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России" Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и международного института маркетинговых и социальных исследований "ГфК-Русь", которое есть в распоряжении РИА Новости. Европейский бизнес рассказал о преградах для работы в России

В исследовании приняли участие 105 компаний в апреле-мае 2021 года. Оно проводилось в четырнадцатый раз.

"Несмотря на снижение макроэкономических показателей России, настроения бизнеса в начале 2021 года улучшились: наблюдается значительный рост краткосрочных ожиданий развития экономики России на 1-2 года. Так, 64% компаний ожидают роста, тогда как в прошлом году показатель составил 27%. Растут среднесрочные ожидания на 3-5 лет: 73% ожидают роста (66% в 2020 году)", — отмечают авторы.

Долгосрочные экономические перспективы на горизонте шести-десяти лет также продолжают оцениваться высоко — 79% компаний ожидают роста экономики. На фоне более успешного, чем ожидалось, начала 2021 года растут оценки развития бизнеса в краткосрочной перспективе и готовность инвестировать.

"Так, 42% участников исследования отметили, что бизнес их компании развивался в течение первых трех месяцев 2021 года лучше их ожиданий. Большинство ожидает роста оборота и прибыли в ближайшие три года: 75% ожидают рост оборота и 62% — прибыли против 68% и 51%, соответственно, в 2020 году", — показало исследование.

Чуть менее половины (45%) планируют увеличить свои инвестиции в этом году, что значительно выше доли планирующих в прошлом году (27% планировали увеличить инвестиции в 2020 году). Однако меньшее количество ожидает роста инвестиций в их отрасли и России в целом (21% и 25%, соответственно, что на уровне прошлого года).

За время пандемии коронавируса почти у половины компаний (43%) сократился бизнес, но каждая пятая из них (20%) уже смогла восстановиться и полностью вернуться к докризисным показателям. Половина (47%) из тех, кто еще не успел это сделать, прогнозирует возвращение к прежнему уровню к середине 2022 года, остальным потребуется больше времени. При этом системными мерами государственной поддержки воспользовались 8% опрошенных компаний.