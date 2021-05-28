2021-05-28T15:32:16+03:00
2021-05-28T15:32:16+03:00
2021-05-28T15:32:16+03:00
2021
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Совет директоров "Русгидро" рекомендовал дивиденды за 2020 год
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Совет директоров "Русгидро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в 5,3 копейки на акцию, следует из материалов энергокомпании. "Рекомендовать годовому общему... ПРАЙМ, 28.05.2021
дивиденды, русгидро, новости, бизнес
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в 5,3 копейки на акцию, следует из материалов энергокомпании.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2020 года в размере 0,0530482 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная", — говорится в сообщении.
Годовое собрание акционеров "Русгидро" пройдет 30 июня в заочной форме.