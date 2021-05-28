МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в 5,3 копейки на акцию, следует из материалов энергокомпании. Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2020 года

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2020 года в размере 0,0530482 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров "Русгидро" пройдет 30 июня в заочной форме.