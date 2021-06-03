МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Колебания цен происходят в силу конъюнктурных факторов, правительство с этим работает, это скрупулезный процесс, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле заявили, что дедолларизация в России уже очевидна

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в преддверии саммита РФ-США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с призывом сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.

"Что касается колебания цен на топливо и на другие товары — да, это происходит, и в силу различных конъюнктурных факторов на рынке, в силу регулирования, рыночного регулирования и так далее, все-таки все эти процессы находятся под контролем правительства. Это очень такой скрупулезный процесс. Но, наверное, нельзя закрывать глаза на то, как все-таки удалось руководству нашей страны организовать проход через катастрофически сложный пандемийный год в плане экономики, социально-экономического сектора, не у всех стран удалось настолько минимизировать негативные последствия этого кризиса мирового", — ответил Песков на просьбу прокомментировать содержание письма.

Нельзя, по словам пресс-секретаря президента, также закрывать глаза "на достаточно значительные успехи правительства и руководства страны в целом в выполнении программ развития страны и самых различных отраслей".