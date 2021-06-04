2021-06-04T15:48:43+03:00
2021-06-04T15:48:43+03:00
2021-06-04T15:48:43+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210604/833853362.html
Путин предложил отменить согласование с ФАС ряда сделок по слиянию
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил отменить согласование с Федеральной антимонопольной службой... ПРАЙМ, 04.06.2021
слияние, сделки, фас, пмэф, владимир путин, новости, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83252/59/832525905.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83252/59/832525905.jpg
https://1prime.ru/images/83252/58/832525886.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83252/58/832525886.jpg
https://1prime.ru/images/83252/58/832525878.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83252/58/832525878.jpg
https://1prime.ru/business/20210604/833852718.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил отменить согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок по слиянию и поглощению, если сумма не превышает 800 миллионов рублей.
"И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть, если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами", — сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.