С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил отменить согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок по слиянию и поглощению, если сумма не превышает 800 миллионов рублей. В России запустят новые механизмы поддержки малого бизнеса

"И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть, если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами", — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.