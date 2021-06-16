2021-06-16T17:23:33+03:00
2021-06-16T17:23:33+03:00
2021-06-16T17:23:33+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210616/833948773.html
Минсельхоз не ожидает дефицита сахара и масла в 2021 году
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские производители в 2021 году обеспечат необходимые объемы выпуска подсолнечного масла и сахара, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Говоря о прогнозах на год,... ПРАЙМ, 16.06.2021
масло, сахар, минсельхоз, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83223/61/832236182.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/61/832236182.jpg
https://1prime.ru/images/83223/61/832236181.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/61/832236181.jpg
https://1prime.ru/images/83223/61/832236180.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/61/832236180.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20210610/833899221.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские производители в 2021 году обеспечат необходимые объемы выпуска подсолнечного масла и сахара, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Говоря о прогнозах на год, особенно в контексте стратегической работы по стабилизации цен, отмечу, что рассчитываем обеспечить необходимый объем сахара и подсолнечного масла. Для этого увеличены посевные площади", — сказал Патрушев в ходе итоговой коллегии Минсельхоза.
Согласно презентации министерства, которая была представлена в среду, урожай зерна в России в текущем году ожидается на уровне 127,4 миллиона тонн, масличных культур — 22,5 миллиона тонн, сахарной свеклы — 40 миллионов тонн.
"На данный момент объем вылова водных биоресурсов превышает 2 миллиона тонн. По плану 2021 года мы выйдем на показатели прошлого года", — добавил глава Минсельхоза. В 2020 году вылов водных биологических ресурсов в России составил 4,97 миллиона тонн.