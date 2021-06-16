МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские производители в 2021 году обеспечат необходимые объемы выпуска подсолнечного масла и сахара, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз сообщил об отсутствии перебоев в поставках сахара

"Говоря о прогнозах на год, особенно в контексте стратегической работы по стабилизации цен, отмечу, что рассчитываем обеспечить необходимый объем сахара и подсолнечного масла. Для этого увеличены посевные площади", — сказал Патрушев в ходе итоговой коллегии Минсельхоза.

Согласно презентации министерства, которая была представлена в среду, урожай зерна в России в текущем году ожидается на уровне 127,4 миллиона тонн, масличных культур — 22,5 миллиона тонн, сахарной свеклы — 40 миллионов тонн.

"На данный момент объем вылова водных биоресурсов превышает 2 миллиона тонн. По плану 2021 года мы выйдем на показатели прошлого года", — добавил глава Минсельхоза. В 2020 году вылов водных биологических ресурсов в России составил 4,97 миллиона тонн.