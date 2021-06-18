МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР и ИФА тесты недействительны, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Эксперт подсчитал ожидаемое падение выручки ночных ресторанов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны.

"Чтобы попасть в атиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасти в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации", — подчеркнул Немерюк.

Добавляется, что "атиковидные" рестораны будут работать и в ночное время, а также без спецрассадки, столичные власти будут постоянно проверять такие заведения на соответствие требованиям.