МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Акционеры энергокомпании ТГК-1 одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года в размере 0,1 копейки на акцию, сообщается в материалах компании. Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Такой размер дивидендов в мае рекомендовал совет директоров компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 5 июля.

По итогам 2019 года дивиденды составляли 0,001036523 рубля на акцию.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,5 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).