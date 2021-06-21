2021-06-21T17:31:22+03:00
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Акционеры ТГК-1 одобрили дивиденды по итогам 2020 года
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Акционеры энергокомпании ТГК-1 одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года в размере 0,1 копейки на акцию, сообщается в материалах компании. "Выплатить дивиденды по... ПРАЙМ, 21.06.2021
тгк-1, дивиденды, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Акционеры энергокомпании ТГК-1 одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года в размере 0,1 копейки на акцию, сообщается в материалах компании.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Такой размер дивидендов в мае рекомендовал совет директоров компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 5 июля.
По итогам 2019 года дивиденды составляли 0,001036523 рубля на акцию.
ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,5 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).