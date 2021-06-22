МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold приняла решение отложить проведение первичного размещения акций (IPO), говорится в сообщении компании. Объем IPO летом 2021-го может побить рекорд прошлого года

"Недавние комментарии Центрального банка, указывающие на ускорение ожидаемого повышения процентных ставок, создали значительную неопределенность и волатильность в ресурсном секторе, в частности, это сказалось на золоте и золотых акциях. Компания Nordgold пришла к выводу, что, следовательно, было бы неразумно проводить IPO на данном этапе. Я хотел бы поблагодарить многих потенциальных акционеров за их интерес и поддержку в течение последних четырех недель", — сказал генеральный директор компании Николай Зеленский.

Nordgold планировал получить листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Кроме того, обыкновенные акции Nordgold были допущены к торгам на Московской бирже. Ценные бумаги были включены в первый котировальный список торговой площадки с торговым кодом NORD. В рамках IPO планировалось размещение существующих акций компании. Free-float Nordgold после размещения должен составить как минимум 25%.

В настоящее время основные акционеры компании — Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала. Nordgold уже размещал свои ценные бумаги на LSE в январе 2012 года, но в начале 2017 года провел делистинг, однако не исключал возвращения на публичные рынки в перспективе.

Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. В 2020 году производство золота компанией в России и за рубежом составило 1045,6 тысячи унций (32,5 тонны), в январе-марте 2021 года Nordgold произвела 241,1 тысячи унций (7,5 тонны) золота, что на 7% выше аналогичного периода 2020 года.