МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Осенний, четвертый этап туристического кешбэка в России, продажи которого стартовали 16 июня, будет в разы менее популярным, чем третий, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. Ростуризм дал совет, каких туристов отправлять в Турцию в первую очередь

Очередной, четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание на осень, с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря, а в речной круиз — с 1 сентября до конца навигации.

"Продажи идут, и для середины июня достаточно неплохо, но это, конечно, не летний отдых. Объективно меньше туристов, меньше спрос, и количество путевок, проданных по четвертому кешбэку, будет в разы ниже, чем по третьему. У туристов много других срочных задач", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Думать сейчас об отдыхе в четвертом квартале могут только пенсионеры и очень предусмотрительные туристы", — указал он.

ПИК СПРОСА БУДЕТ ПОЗЖЕ

По мнению гендиректора туроператора "Алеан" Ильи Уманского, успешность четвертого этапа кешбэка будет зависеть от открытия выездных направлений. "Потому что разные типы отдыха, прежде всего востребованный горнолыжный отдых, могут перераспределиться в пользу заграницы", — сказал он.

В свою очередь, глава туроператора "Дельфин" отметил, что весенний этап кешбэка был популярнее, потому что у туристов была возможность захватить часть лета, а начиная с 16 июня они могут приобрести туры только на осень и зиму.

"Но это временно, спрос постепенно поднимется, возможно, во второй половине июля, потому что люди сейчас предпочитают покупать турпрограммы ближе к датам", — добавил Ромашкин.

С тем, что основной пик продаж осенних путевок придется на июль и первую декаду августа, согласен и Уманский. "Бархатный сезон и осень становятся популярнее. Как правило, отели снижают цены, выдают специальные предложения, курорты не так загружены. И многие отели уже заявили о пролонгации сезона вплоть до конца октября", — сказал он. Перечислены самые доступные для российских туристов страны

СВЕЖИЕ НОВОСТИ ТОРМОЗЯТ ПРОДАЖИ

Продажи туров в рамках четвертого этапа кешбэка будут идти по нарастающей, уверены туроператоры. "Открытая Турция, наводнение в Ялте, рост заболеваемости коронавирусом, нарастающая риторика властей о том, что в некоторые места отдыха будут пускать только вакцинированных туристов или переболевших, заставили путешественников взять паузу", — добавил Ромашкин.

"Сейчас уедут те, кто давно мечтал о Турции, и после этого на рынке останутся те, кто готов отдыхать в России. Но и они хотят дождаться, когда власти им четко скажут — да, они могут приехать и отдых будет", — отметил он.

В качестве примера гендиректор "Дельфина" привел объявление властей Севастополя о том, что в город могут приезжать только вакцинированные или переболевшие. "Мы пытались донести свою позицию о том, что этим решением губернатор, в лучшем случае, подарил туристов Крыму, а в худшем — Турции. Но пока компромисс не найден", — уточнил собеседник агентства. В АТОР спрогнозировали, сколько россиян поедет в Турцию этим летом

УПОР НА САНАТОРИИ И ЭКСКУРСИИ

Уманский, в свою очередь, сообщил, что в рамках четвертого этапа кешбэка не ожидает существенных изменений в топ-направлениях. "По итогам третьего, второго и первого этапов в лидерах — Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Урал и Сибирь. Но судя по второму этапу, все-таки акцент четвертого этапа кешбэка в межсезонье будет сделан в сторону региональных санаториев", — добавил он.

По данным туроператора "Алеан", объекты размещения в регионах России в низкий сезон получили загрузку на уровне 80%, а спрос на региональный продукт вырос на 50%.

"В лидерах отдых в региональных отелях и санаториях Урала и Сибири, Подмосковья и близлежащих областях — Ивановской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Тульской и Калужской. Но в целом, безусловно, все будет зависеть от разных факторов, в числе которых эпидемиологическая обстановка и открытие выездных направлений", — добавил гендиректор туроператора.

По мнению главы компании, вполне возможно, что четвертый этап кешбэка выстрелит экскурсионными программами, так как в прошлом году по ним были серьезные ограничения в этот период.

"До осени туроператорам есть что еще продавать на популярных пляжных и оздоровительных направлениях. Загрузка на сентябрь не превышает 50% во всех ценовых сегментах. Самыми загруженными на осень остаются санатории Кавказских Минеральных Вод. В высоком ценовом сегменте загрузка составляет 86%, в среднем — 83%, в экономе — 75%", — заключил Уманский.