МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые вакцинировались, после 30 июня коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян как вакцинированных, так и переболевших, сообщил журналистам замглавы Минцифры России Олег Качанов.

"В настоящий момент QR-коды уже доступны более чем 11 миллионам граждан, которые уже вакцинировались, после 30.06 коды смогут получить ещё 9 миллионов россиян — не только тех, кто вакцинировался, но и тех, у кого был выявлен вирус, таких около 5 миллионов", — рассказал он журналистам,

По его словам, 4 миллиона вакцинированных из этих 9 миллионов пока не могут их получить, так как-либо не имеют подтверждённую учетную запись на портале, либо вообще на нем не зарегистрированы.

"Для получения QR-кода мы рекомендуем подтвердить запись или зарегистрироваться на портале", — уточнил замминистра.