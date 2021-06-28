МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. "Удаленка" спровоцировала рост утечек корпоративных данных с использованием фотографий и скриншотов экрана, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование "Крок" и EveryTag. Опрошенные изданием эксперты считают, что полностью защититься от утечек невозможно, но стоит ввести умное видеонаблюдение и индивидуальная маркировка документов.

По данным аналитиков, доля таких краж данных составляет 35%. При этом 30% утечек происходит через мессенджеры, e-mail и соцсети

76% опрошенных компаний признались, что знают об утечках и делают попытки их расследовать.

21% респондентов констатируют, что у них нет возможностей найти заниматься расследованием. Еще 17% заявили, что и вовсе не отслеживают утечки.

Руководитель блока защиты от утечек Infosecurity a Softline Company Анна Попова объяснила изданию "рост числа утечек через фото тем, что компании внедряют средства защиты, которые препятствуют обычным способам передачи данных — через флеш-карты или пересылкой документов с рабочей почты на личную".