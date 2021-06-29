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2021-06-29T02:36:48+03:00
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https://1prime.ru/business/20210629/834056504.html
В России запущен сервис по диагностике малого и среднего бизнеса
Бизнес
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Во всех регионах России заработал сервис по диагностике малого и среднего предпринимательства. С помощью него власти будут быстро оценивать компании по 44 показателям, чтобы... ПРАЙМ, 29.06.2021
новости, экономика, регионы, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Во всех регионах России заработал сервис по диагностике малого и среднего предпринимательства. С помощью него власти будут быстро оценивать компании по 44 показателям, чтобы адресно помогать терпящим финансовые затруднения.
Оценка будет проходить в два этапа: прескоринг — это предварительная оценка компании, и скоринг — расширенная диагностика различных количественных и качественных характеристик деятельности.
Процесс оценки длится всего три минуты.
Сервис разрабатывали Корпорация МСП и Минэкономразвития, пишут "Известия". Информацию о предприятии власти будут брать из открытых источников: ФНС, Федеральной службы судебных приставов, ЦБ, Роспатента, МВД, Единой информационной системы в сфере закупок и Федресурса.