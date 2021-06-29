МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Во всех регионах России заработал сервис по диагностике малого и среднего предпринимательства. С помощью него власти будут быстро оценивать компании по 44 показателям, чтобы адресно помогать терпящим финансовые затруднения.

Оценка будет проходить в два этапа: прескоринг — это предварительная оценка компании, и скоринг — расширенная диагностика различных количественных и качественных характеристик деятельности.

Процесс оценки длится всего три минуты.

Сервис разрабатывали Корпорация МСП и Минэкономразвития, пишут "Известия". Информацию о предприятии власти будут брать из открытых источников: ФНС, Федеральной службы судебных приставов, ЦБ, Роспатента, МВД, Единой информационной системы в сфере закупок и Федресурса.