2021-06-29T19:31:00+03:00
2021-06-29T20:14:04+03:00
2021-06-29T19:31:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210629/834064223.html
В ВТБ рассказали о планах по дивидендам за 2021 год
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВТБ может выплатить дивиденды по итогам текущего года двумя равными траншами в третьем и четвертом кварталах 2022 года, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов. Он ранее в мае... ПРАЙМ, 29.06.2021
дивиденды, втб, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83224/71/832247170.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83224/71/832247170.jpg
https://1prime.ru/images/83224/71/832247169.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83224/71/832247169.jpg
https://1prime.ru/images/83224/71/832247168.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83224/71/832247168.jpg
https://1prime.ru/finance/20210629/834063938.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. ВТБ может выплатить дивиденды по итогам текущего года двумя равными траншами в третьем и четвертом кварталах 2022 года, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов.
Он ранее в мае заявил, что выплаты ВТБ дивидендов по результатам текущего года составят 135 миллиардов рублей — половину от чистой прибыли по МСФО. Группа по итогам текущего года хочет заработать около 270 миллиардов рублей прибыли.
"Если зайти в 2022 год с точки зрения дивидендов за 2021 год, также годовое общее собрание акционеров установит размер дивидендов. Это произойдет до 30 июня, до 30 июня никаких дивидендов не будет выплачено. Дальше эти два транша — это, по сути, один транш в третьем квартале и один транш в четвертом квартале. Транши, скорее всего, будут равными", — сказал он, выступая на конференции с инвесторами "Диалог с банком ВТБ".