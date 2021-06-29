МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. ВТБ может выплатить дивиденды по итогам текущего года двумя равными траншами в третьем и четвертом кварталах 2022 года, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов. В ВТБ дали прогноз роста ключевой ставки

Он ранее в мае заявил, что выплаты ВТБ дивидендов по результатам текущего года составят 135 миллиардов рублей — половину от чистой прибыли по МСФО. Группа по итогам текущего года хочет заработать около 270 миллиардов рублей прибыли.

"Если зайти в 2022 год с точки зрения дивидендов за 2021 год, также годовое общее собрание акционеров установит размер дивидендов. Это произойдет до 30 июня, до 30 июня никаких дивидендов не будет выплачено. Дальше эти два транша — это, по сути, один транш в третьем квартале и один транш в четвертом квартале. Транши, скорее всего, будут равными", — сказал он, выступая на конференции с инвесторами "Диалог с банком ВТБ".