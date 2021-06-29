ВАШИНГТОН, 29 июн — ПРАЙМ. Министерство транспорта США предлагает ввести запрет на продажу пассажирский авиабилетов в Белоруссию, в том числе на рейсы с пересадкой в третьих странах, сообщило министерство.

"Сегодня, 29 июня 2021 года, министерство транспорта США издало приказ, предлагающий запрет на продажу пассажирских авиабилетов… между Соединенными Штатами и Беларусью", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Запрет предлагается распространить на рейсы с пересадкой и сменой авиаперевозчика в третьей стране.

Министерство пояснило, что инициатива стала реакцией на майский инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair и задержанием находившегося на его борту основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

"Приказ министерства транспорта опирается на вынесенное госдепартаментом США определение… что ограничение транспортного сообщения между Соединенными Штатами и Белоруссией отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", — говорится у документе.

Приказ оставляет "заинтересованным сторонам" возможность прокомментировать инициативу до 1 июля.

В случае введения запрета американские власти сохранят возможность разовых исключений в ситуациях, отвечающих интересам страны, в том числе на основании соображений гуманитарной необходимости и национальной безопасности, сообщили в министерстве.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.