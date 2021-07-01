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Власти Москвы оценили возможность закрытия городского транспорта
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Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведет к остановке города, это невозможно и не будет сделано, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим... ПРАЙМ, 01.07.2021
транспорт, коронавирус, москва, новости, бизнес, транспорт, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведет к остановке города, это невозможно и не будет сделано, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы знаем, что остановка городского транспорта — это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано. Городской транспорт работает по самым жестким стандартам", — сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.