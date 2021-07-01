МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведет к остановке города, это невозможно и не будет сделано, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Песков объяснил необходимость жестких ковидных мер

"Мы знаем, что остановка городского транспорта — это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано. Городской транспорт работает по самым жестким стандартам", — сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.