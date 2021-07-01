МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Оператор подмосковного аэропорта "Жуковский" компания "Рампорт Аэро" погасила задолженность по налогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Арбитражный суд Московской области в конце июня зарегистрировал заявление инспекции ФНС России, требующей признать банкротом "Рампорт аэро". Представитель аэропорта 25 июня, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о заявлении ФНС, заявил, что банкротство аэропорту не грозит, а подача заявления ФНС связана с задолженностью по налогам, которая будет погашена в течение двух недель.

"По состоянию на 30.06.2021 года задолженность оператора международного аэропорта "Жуковский" АО "Рампорт Аэро" по уплате налогов и сборов за 2020-2021 год погашена в полном объеме. Обращение о возврате соответствующего искового заявления направлено Федеральной налоговой службой в Арбитражный суд Московской области", — говорится в сообщении "Рампорт Аэро".

"Положение изначально не носило критического характера. Несмотря на беспрецедентно тяжелую ситуацию, сложившуюся в отрасли в 2020 году, мы всегда признавали необходимость уплаты налогов и выполнения иных финансовых обязательств холдинга. Задержка была вызвана не невозможностью собрать требуемые средства, а необходимостью приоритетного решения задачи обеспечения социально-экономической защиты производственного персонала аэропорта, недопущения сокращения штата и уровня заработной платы",- приводятся в сообщении слова первого замгендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгения Солодилина.

По его словам, "в настоящее время ситуация постепенно выравнивается, она еще крайне далека от нормальной, но уже позволяет более успешно решать накопившиеся проблемы".

В 2020 году на фоне пандемии пассажиропоток "Жуковского" сократился более чем на 80%. С марта по декабрь в аэропорту было обслужено всего 270 тысяч пассажиров. Аэропорт отмечает, что в настоящий момент возвращается к привычным показателям роста и привлечению новых авиационных партнеров.