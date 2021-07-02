МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Падение выручки ресторанов Москвы после введения QR-кодов не превысило 24%, за первые три дня оно составило 17,4% по сравнению с показателями прошлой недели, сообщили в Аналитическом центре Москвы. Названы последствия введения QR-кодов в ресторанах Москвы

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о снижении выручки предприятий общественного питания порядка 80-90% в первый день введения ограничений. Данные сообщения основаны на результатах опросов отдельно взятых рестораторов, при этом статистические данные не приводятся, подчеркнули в Центре.

"Аналитический центр Москвы регулярно отслеживает оперативные данные контрольно-кассовой техники (ККТ) учреждений города, в том числе зарегистрированной в заведениях общепита, которые позволяют дать реальную оценку ситуации. Последние данные хотя и указывают на закономерное снижение выручки общепита после введения вынужденных ограничительных мер в связи с новой вспышкой COVID-19, однако такое снижение составляет не более 24%", — сообщили в центре.

Как отметил генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов, чьи слова приводятся в сообщении, за первые три дня действия новых ограничений (пн-ср, 28-30 июня) снижение выручки составило 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.

"За первый день (понедельник 28 июня) снижение было несколько более резким: минус 23,7% по сравнению с понедельником предыдущей недели (21 июня), а во вторник по сравнению с прошлым вторником минус 20,2%", — подчеркнул Иванов. Песков оценил работу системы QR-кодов

Отмечается, что в среду 30 июня разрыв стал еще менее значительным по сравнению с прошлой средой: минус 7,8%.

"Если в прошлом году после локдауна многие заведения, как и их клиенты, оказались абсолютно не готовы к работе исключительно в формате доставки и навынос, то на сегодняшний день эти форматы уже опробованы и стали более привычными как для заведений, так и для их клиентов", — добавили в центре.

Отдельным смягчающим фактором стало освобождение кафе, ресторанов и баров от необходимости предъявления QR-кодов посетителями, если они занимают места на летних верандах. Рестораторы ранее неоднократно заявляли о том, что летние веранды в теплое время года приносят существенную долю выручки.

Контроль за соблюдением требований к размещению летних кафе осуществляет Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы. Как рассказал глава ведомства Владислав Овчинский, на 1 июля в городе работает 1879 летних веранд, что на 25,2% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что по итогам летнего сезона этот показатель может увеличиться еще на 10-15%. Заполняемость веранд составляет в среднем около 85% в пиковые часы.

Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, веранды располагались на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро, а также не преграждали движение пешеходов по тротуару.

"Актуальными остаются и требования к обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции: наличие санитайзеров и средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции", — напомнил Овчинский.