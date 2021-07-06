ЖЕНЕВА, 6 июл — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) пока не сформировала позицию относительно спора вокруг новых российских норм по алкогольной продукции, ей также неизвестно о каких-либо действиях Евросоюза по вынесению соответствующего вопроса на площадку ВТО, заявил РИА Новости представитель пресс-службы организации. Франция отреагирует на "закон о шампанском" после оценки последствий

Во вторник представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил РИА Новости, что ЕК оценивает, нарушают ли новые российские нормы по алкогольной продукции обязательства страны перед ВТО, и готова предпринять меры. Также во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж анализирует новый российский закон, регулирующий маркировку шампанского, в ближайшее время намерена обсудить ситуацию с Россией и на уровне ЕС, чтобы защитить интересы французских производителей. Он отметил, что если будет установлено нарушение правил ВТО со стороны России, то не исключены последствия.

"У нас нет позиции (по поводу спора вокруг новых норм российского законодательства — ред.). Нам также неизвестно о каких-либо действиях ЕС по поднятию этого вопроса через механизм разрешения споров ВТО", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ВТО.

В свою очередь торговый источник в Женеве уточнил РИА Новости, что соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности определяет правила ВТО по охране географических указаний и предоставляет допохрану таким указаниям для вин и крепких спиртных напитков.

"Каждый член ВТО должен предоставить заинтересованным сторонам правовые средства для предотвращения использования географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из того места, которое названо в географическом указании, или идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для крепких спиртных напитков, не происходящих из места, указанного в данном географическим указании", — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что вопрос об охране географических указаний является дискуссионным в ВТО. "Евросоюз и группа других членов "Старого Света" в течение многих лет настаивали на расширении защиты своих географических указаний в других странах с помощью новых правил ВТО, тогда как члены "Нового Света", такие как США, Канада, Австралия и Аргентина, выступали против новых мер защиты в этой области", — заключил он.

В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Ранее дистрибьюционное подразделение Moet Hennessy уведомило в письме российских партнеров о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанского связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в РФ.