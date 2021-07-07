МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Forbes изучил налоговые декларации представителей более 250 ведомств и структур органов российской власти, включая администрацию президента, федеральные министерства и ведомства, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов России, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, чтобы составить рейтинг состоятельных чиновников 2021 года.

"Подавляющее большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты, чьи высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса. Большими заработками могут похвастаться и руководители "Ростеха" и ВЭБ.РФ", — пишут авторы рейтинга.

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В топ-10 списка обновился только на одну фамилию. В него вошел депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев (2,2 миллиарда рублей).

В целом, по данным издания, рейтинг обновился на треть. В этом году в рейтинг попал глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Брянской области Александр Богомаз и президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в список вошла вице-премьер Татьяна Голикова и заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Совокупный годовой доход ста участников списка богатейших госслужащих и депутатов в 2020 году составил 75,8 млрд рублей. Это на 10 миллиардов больше, чем по итогам 2019 года.