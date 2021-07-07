МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного портфеля в России в текущем году превысят 25% благодаря продлению льготной программы на новостройки и все еще низким ставками по кредитам, считает международное рейтинговое агентство Fitch. Банки решили не поднимать ставки по льготной ипотеке

"Мы ожидаем, что рост ипотечного кредитования превысит 25% в 2021 году благодаря недавно продленной программе государственного субсидирования и все еще низким процентным ставкам", — пишут аналитики.

Правительство России продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% (ранее 6,5%) годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в конце июня, что темпы роста ипотеки в России по итогам текущего года могут превысить 20%. По данным ЦБ, общий объем задолженности граждан по ипотеке в мае продолжил увеличиваться — на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей, средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.