МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного портфеля в России в текущем году превысят 25% благодаря продлению льготной программы на новостройки и все еще низким ставками по кредитам, считает международное рейтинговое агентство Fitch.

Жилые кварталы Северного Тушино.

Банки решили не поднимать ставки по льготной ипотеке

"Мы ожидаем, что рост ипотечного кредитования превысит 25% в 2021 году благодаря недавно продленной программе государственного субсидирования и все еще низким процентным ставкам", — пишут аналитики.

Правительство России продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% (ранее 6,5%) годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в конце июня, что темпы роста ипотеки в России по итогам текущего года могут превысить 20%. По данным ЦБ, общий объем задолженности граждан по ипотеке в мае продолжил увеличиваться — на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей, средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.