2021-07-07T15:52:19+03:00
2021-07-07T15:52:19+03:00
2021-07-07T15:52:19+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210707/834136672.html
Fitch ожидает рост ипотеки в России более чем на четверть в 2021 году
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Темпы роста ипотечного портфеля в России в текущем году превысят 25% благодаря продлению льготной программы на новостройки и все еще низким ставками по кредитам, считает... ПРАЙМ, 07.07.2021
россия, льготная ипотека, ипотека, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного портфеля в России в текущем году превысят 25% благодаря продлению льготной программы на новостройки и все еще низким ставками по кредитам, считает международное рейтинговое агентство Fitch.
"Мы ожидаем, что рост ипотечного кредитования превысит 25% в 2021 году благодаря недавно продленной программе государственного субсидирования и все еще низким процентным ставкам", — пишут аналитики.
Правительство России продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% (ранее 6,5%) годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).
Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в конце июня, что темпы роста ипотеки в России по итогам текущего года могут превысить 20%. По данным ЦБ, общий объем задолженности граждан по ипотеке в мае продолжил увеличиваться — на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей, средняя ставка по ипотеке второй месяц подряд держалась на уровне 7,3% годовых.