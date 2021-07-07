МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Условия ипотечного кредитования в российских регионах продолжают ужесточаться: лишь в 11 субъектах средняя ставка по кредиту на покупку жилья в мае сохранялась ниже 7%, хотя еще месяцем ранее такая ситуация наблюдалась в 14 регионах, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Fitch ожидает рост ипотеки в России более чем на четверть в 2021 году

Так, самая доступная ипотека в мае была зафиксирована в Сахалинской области, где средняя стоимость кредита составила 6,33%, в Приморском крае со средней ставкой 6,38% и Якутии со средней ставкой в 6,4%. На четвертом месте по дешевизне жилищного кредита находится Магаданская область (6,48%), пятерку лидеров замыкает Бурятия (6,58%).

Жители Чукотского автономного округа могут рассчитывать на среднюю ставку по ипотеке в 6,68%, Пензенской области — в 6,7%, Амурской области — в 6,74%. В Забайкальском крае можно купить квартиру в кредит по средней ставке в 6,81%, в Чувашии — 6,84%, а в Мордовии — 6,96%.

При этом еще в апреле средняя ставка ниже 7% была также в Брянской области, Калмыкии, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Магаданской области и Чукотском автономном округе — и вовсе ниже 6%. В то же время в Мордовии ставка в апреле превышала 7%. Названы главные страхи мировых центробанков

РЕГИОНЫ С САМОЙ ДОРОГОЙ ИПОТЕКОЙ

Российскими регионами с самой дорогой ипотекой в мае стали Чечня, Ингушетия и Республика Алтай — в данных субъектах средняя ставка по кредитам на покупку жилья вновь превысила 8%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Последний раз ставка по ипотеке выше 8% наблюдалась в Чечне и Ингушетии в январе текущего года, а в Республике Алтай — в апреле прошлого года.

Высокая стоимость ипотеки в мае была зафиксирована также в Карачаево-Черкесской Республике (7,8%) и Ненецком автономном округе (7,73%). В десятку лидеров по стоимости жилищных кредитов входят Иркутская область (7,72%), Дагестан (7,64%), Самарская (7,62%), Омская (7,6%) и Кемеровская (7,58%) области.

Средняя ставка в 7,55% в последний весенний месяц была отмечена в Костромской и Томской областях, а также в Пермском крае. Во Владимирской области средняя стоимость ипотеки составляла 7,53%, в Крыму и Хакассии — 7,52%, а в Тверской области — 7,51%.

Наконец, в Оренбургской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае кредит на покупку жилья в среднем можно было взять под 7,5% годовых.

По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в мае составляла 7,3% годовых.