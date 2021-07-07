МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июне увеличилась на 38,9% по сравнению с маем текущего года, при этом проживание в трех-, четырех- и пятизвездочных российских отелях подешевело, говорится в сообщении Росстата. На море поневоле. Как быть, если вы заболели COVID на отдыхе

"В июне среди услуг туризма и отдыха подорожали: поездка на отдых в Турцию — на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты — на 10,7%, санатории — на 6,5%, экскурсионные туры по России — на 0,7%. В то же время поездки на отдых в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты — ред.) стали дешевле на 1,3%", — сообщает статистическое ведомство.

В свою очередь проживание в российских гостиницах с одной звездой подорожало на 5,6%, а в двухзвездочных — на 4,2%. Цены в хостелах выросли за месяц на 2,9%. Одновременно цены на проживание в трехзвездочных гостиницах снизились в июне на 2,5% по сравнению с маем, в четырех- и пятизвездочных отелях — на 6,3%.

По данным Росстата, в целом цены на услуги гостиниц и прочих мест проживания в России в июне уменьшились на 1,21% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала года они выросли на 18,61%, а по сравнению с июнем прошлого года — на 20,67%. Санаторно-оздоровительные услуги подорожали за месяц на 9,01%, с начала года — на 13,1%, а за год — на 12,39%.

В свою очередь цены на услуги зарубежного туризма за прошлый месяц увеличились на 5,37%, а по сравнению и с концом декабря 2020 года, и с июнем прошлого года они выросли на 6,86%.