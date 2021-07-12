МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. После нескольких лет судебных разбирательств с Amazon в отношении облачного проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) стоимостью 10 миллиардов долларов Пентагон закрывает его.

Напомним, что в 2019 году Microsoft получил от военного ведомства контракт на представление облачных сервисов сроком на 10 лет. Amazon оспаривал это решение в судебном порядке, отстаивая свое право на участие в тендере, из-за чего реализация контракта была фактически заблокирована. Microsoft повысит цены на программы и сервисы в России

Дополнительным поводом для закрытия проекта JEDI, вероятно, стало стремление Пентагона к диверсификации поставщиков ИТ-решений, учитывая заключение контракта объемом 22 миллиарда долларов с Microsoft на поставку Hololens. После отмены этой программы Пентагон предложил проект Joint Warfighter Cloud Capability, который подразумевает участие нескольких поставщиков. В числе претендентов на получение нового контракта наряду с Amazon и Microsoft значатся IBM (IBM), Google (GOOG) и Oracle (ORCL).

Проект Joint Warfighter Cloud Capability, пришедший на смену JEDI, будет отличаться от него по характеристикам. Он рассчитан на три года с возможностью продления на еще на год. К исполнителям контракта предъявляются требования поддерживать новые инициативы Минобороны JADC2 и ADA, что будет стимулировать рост стоимости программы. Мы полагаем, что расширение числа ИТ-поставщиков, задействованных в новом проекте, продиктовано стремлением обеспечить дублирование ряда систем, что в конечном итоге тоже может сказаться на стоимости ИТ-контракта в расчете на год.

С учетом изменения планов Пентагона в отношении развития облачной инфраструктуры мы незначительно снижаем целевую цену по Microsoft до 258 долларов, рекомендация — "держать". Прогноз финансовых показателей прочих потенциальных участников нового облачного проекта оставляем без изменений ввиду отсутствия данных о величине контракта и подтверждения участия в нем перечисленных компаний.