МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Оперштаб примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита делегации РФ в Египет, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Члены штаба обсудили возможность возобновления авиасообщения с городами Хургада и Шарм-эш-Шейх в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа, отменяющего запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в города Египта. По поручению главы Оперативного штаба Татьяны Голиковой руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференцсвязи провела переговоры с египетской делегацией во главе с Министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани.

"Для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений. По итогам визита российской делегации Оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх", — добавляется в сообщении.