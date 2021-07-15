МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Более 20 рейсов задержаны или отменены в московском аэропорту "Шереметьево" в четверг днем на фоне подтопления, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 15.30 мск, в "Шереметьево" 25 рейсов задержаны, три отменены.

Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта "Шереметьево", но взлет и посадка воздушных судов проходят в штатном режиме.