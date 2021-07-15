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Более 20 рейсов задержаны или отменены в "Шереметьево" из-за подтопления
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Более 20 рейсов задержаны или отменены в московском аэропорту "Шереметьево" в четверг днем на фоне подтопления, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на... ПРАЙМ, 15.07.2021
шереметьево, аэропорты, авиа, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Более 20 рейсов задержаны или отменены в московском аэропорту "Шереметьево" в четверг днем на фоне подтопления, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 15.30 мск, в "Шереметьево" 25 рейсов задержаны, три отменены.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта "Шереметьево", но взлет и посадка воздушных судов проходят в штатном режиме.