МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российская инвестиционная компания АФК "Система" снизила до неконтрольной долю в компании "ИТР", в которую были объединены активы, работающие с госзаказом — концерн "РТИ" и группа "Кронштадт", следует из материалов "Системы" и комментариев представителя корпорации.

Согласно материалам, "Система" 15 июля снизила до 49,66% долю в ООО "Интеллектуальные технические решения" ("ИТР"), в которой ранее через ООО "Аэромакс" контролировала 98,64%. В свою очередь прямая доля в АО "РТИ" снизилась до 3% с 90%.

"АФК "Система" сократила до 49,7% свою долю в компании "ИТР", в которую были объединены группы компаний, работающих с госзаказом, — РТИ и "Кронштадт", — сообщил РИА Новости представитель корпорации.

Он не стал называть владельцев остальных акций "ИТР", отметив при этом, что это не компании с госучастием.