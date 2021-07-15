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АФК "Система" снизила долю в компании, в которую входят РТИ и "Кронштадт"
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Российская инвестиционная компания АФК "Система" снизила до неконтрольной долю в компании "ИТР", в которую были объединены активы, работающие с госзаказом — концерн "РТИ" и группа... ПРАЙМ, 15.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российская инвестиционная компания АФК "Система" снизила до неконтрольной долю в компании "ИТР", в которую были объединены активы, работающие с госзаказом — концерн "РТИ" и группа "Кронштадт", следует из материалов "Системы" и комментариев представителя корпорации.
Согласно материалам, "Система" 15 июля снизила до 49,66% долю в ООО "Интеллектуальные технические решения" ("ИТР"), в которой ранее через ООО "Аэромакс" контролировала 98,64%. В свою очередь прямая доля в АО "РТИ" снизилась до 3% с 90%.
"АФК "Система" сократила до 49,7% свою долю в компании "ИТР", в которую были объединены группы компаний, работающих с госзаказом, — РТИ и "Кронштадт", — сообщил РИА Новости представитель корпорации.
Он не стал называть владельцев остальных акций "ИТР", отметив при этом, что это не компании с госучастием.