МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ после разработки необходимого закона утвердит перечень продукции и товаров, которые можно производить с использованием вторичного сырья, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам поездки в Свердловскую область в начале июля.

"В России появится перечень продукции и товаров, которые можно производить с использованием вторичного сырья. Его утвердит правительство. Проект федерального закона, наделяющий кабмин такими полномочиями, будет разработан до 1 ноября", — сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на протокол совещания, которое премьер провёл по итогам встречи с бизнесом.

Встреча Мишустина с представителями российского и зарубежного бизнеса состоялась 4 июля в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021".

Согласно поручению главы правительства, разработкой соответствующего законопроекта займутся Минприроды и Минпромторг. Китай запустил систему торговли углеродными квотами

"Предполагается, что это станет частью большой работы по обеспечению увеличения доли использования вторичных ресурсов и стимулированию компаний к их применению в промышленности", — указано в сообщении кабмина.

Сам Мишустин отмечал, что необходимо закрепить в законодательстве количественные требования по использованию вторсырья при производстве товаров и упаковки, дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товара и, возможно, предусмотреть повышенный коэффициент для трудно перерабатываемых и вообще не перерабатываемых товаров и упаковок.