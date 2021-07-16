МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Действующий в России западный бизнес попросил признать иностранные сертификаты о вакцинации, поскольку все иностранные работники, получившие прививку за рубежом, сталкиваются с проблемами при получении QR-кодов в России.

В частности, с просьбой к российским властям обратились речь Американская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

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По словам Шиллинга, "вопрос признания тех или иных сертификатов в различных странах вызывает определенные трудности при осуществлении международной деловой активности". Он также сказал, что АЕБ не получила пока ответа от мэрии.

По данным издания, AmCham только собирается выступить с просьбой и готовит обращение в правительство.

"Мы сейчас готовимся обратиться к правительству с этим запросом, общаемся с другими ассоциациями иностранного бизнеса, чтобы понять, подавать ли нам общее обращение или каждой по отдельности", — цитирует газета президента палаты Алексиса Родзянко. При этом собеседник "Известий" не верит, что вопрос решится быстро.

"Это долгий процесс признания в каждой стране разных вакцин, Россия не признает иностранные, они не признают российские. Мне кажется, еще год будем следить за этим", — считает Родзянко.