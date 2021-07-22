МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" закрыл сделку по приобретению 2 477 магазинов "Дикси", цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей, сообщила компания. Заходикси к нам в "Магнит"

"Магнит"… объявляет о приобретении розничной сети "Дикси", под управлением которой находится 2 477 магазинов в России…. Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что в сумму были внесены определенные корректировки на момент закрытия сделки по сравнению с первоначальным совокупным вознаграждением по базовой оценке в связи с изменением количества приобретаемых магазинов.

"Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами. Стороны согласились включить в периметр сделки 2 477 магазинов — на 174 магазина меньше по сравнению с предыдущим заявлением, что обусловлено закрытием части магазинов и открытием новых до завершения сделки ", — добавляет "Магнит".

Кроме того, 148 торговых точек было исключено из периметра сделки в связи с предписаниями Федеральной антимонопольной службы и пороговыми значениями рыночной доли.