МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Несмотря на то, что форматы торговли за последние полтора года изменились, обороты стабильно растут, а в структуре занятости работники сферы торговли что в 2019, что в 2020 году составляют почти 1/5 от всех занятых рабочих мест, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В 2020 году в сфере торговли работали почти 1,5 миллиона человек, в процентном соотношении это около 19% от общего количества рабочих мест в городе. Из них более половины было занято в оптовом сегменте, 40,3% — в розничной торговле, 6,6% — в торговле автотранспортом. Существенную долю торговля занимает в структуре потребительских расходов: по итогам 2020 года на торговые операции приходилось 46% от общей суммы кассовых операций, а общий оборот предприятий торговли составил 4,86 триллиона рублей", — подчеркнул заммэра Москвы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечают в Аналитическом центре Москвы, по обороту розничной торговли в расчете на душу населения столица занимает первое место среди регионов России. За последние пять лет показатель увеличился на 16,5% — с 351,4 тысячи рублей в расчете на человека в год в 2015 году до 408,7 тысячи рублей в 2020 году.

Важные изменения произошли за этот же период и в структуре торговли: горожане все больше делают покупок в сетевых магазинах, особенно заметна эта тенденция для непродовольственных товаров.

"Так, за пять лет доля розничных сетей в сегменте непродовольственной торговли выросла с 24,9% до 48,8%, в продовольственной торговле доля торговых сетей увеличилась с 19,1% до 32,1%. По итогам первого квартала 2021 года, всего в торговом реестре Москвы насчитывалось 76,2 тысячи торговых объектов. Из них более трети — 27,2 тысячи — это специализированные непродовольственные магазины, в том числе магазины мебели, хозтоваров, электротоваров, одежды", — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, в городе работают 12,7 тысячи продуктовых магазинов и 4,6 тысячи универмагов, на которые приходится соответственно 16,7% и 6,1% от общего числа торговых объектов. Украину ждет взлет тарифов после запуска "Северного потока - 2"

"В 2021 году отрасль демонстрирует стабильные темпы восстановительного роста. За первое полугодие текущего года накопительный оборот торговых предприятий по данным ККТ составил порядка 3 триллионов рублей, что на 40% выше показателей аналогичного периода 2020 года. При этом оборот продовольственной торговли вырос на 13%, непродовольственными товарами – на 47%, торговли автотранспортом, включая запчасти и комплектующие – на 59%", — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.