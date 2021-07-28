МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, во втором квартале текущего года впервые с июля-сентября 2019 года смог получить чистую прибыль, свидетельствуют данные компании. Boeing ожидает скорой сертификации лайнеров 737 MAX в России

Boeing по итогам второго квартала зафиксировал чистую прибыль в 567 миллионов долларов против убытка годичной давности в 2,395 миллиарда долларов. Таким образом, компания впервые с третьего квартала 2019 года получила прибыль — шесть кварталов подряд Boeing не удавалось "выйти в плюс". Разводненная прибыль на акцию составила 1 доллар против убытка в 4,2 доллара год назад. Квартальная выручка выросла на 44%, до 16,998 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 16,72 миллиарда долларов.

Чистая прибыль в первом полугодии 2021 года составила 6 миллионов долларов против чистого убытка в 3,036 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию за полугодие составила 0,09 доллара против убытка в 5,31 доллара за первые шесть месяцев 2020 года. Выручка Boeing выросла на 12%, до 32,215 миллиарда долларов.

Boeing отмечает достижения прогресса в возвращении 737 MAX к эксплуатации во всем мире. "С того момента, как в ноябре 2020 года Федеральное управление по гражданской авиации (FAA) одобрила возобновление эксплуатации 737 MAX, компания Boeing поставила более 130 самолетов 737 MAX, а авиакомпании вернули в эксплуатацию более 190 самолетов, полеты которых ранее были остановлены", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания объявила, что сократит меньше рабочих мест, чем планировалось ранее. Так, теперь Boeing сократит штат к концу текущего года почти до 140 тысяч человек, а не до 130 тысяч, как компания заявляла в октябре 2020 года. В начале 2020 года в компании Boeing работало 160 тысяч человек.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. Соединенные Штаты сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация ранее сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в РФ затягивается из-за коронавируса.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.