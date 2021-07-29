МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к России, заявила Генпрокуратура РФ, добавив, что обжалует решение о взыскании 2,6 миллиарда долларов плюс проценты и издержки.

"Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании Yukos Capital к Российской Федерации… Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 миллиарда долларов США плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура Российской Федерации в обязательном порядке обжалует данное решение", — говорится в релизе ГП. Авиакомпания "Россия" получила допуск на полеты на курорты Египта

В нем указывается, что 23 июля "завершился очередной арбитражный процесс в рамках "второй волны" исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами".