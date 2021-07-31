МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. На МАКС-2021 состоялась презентация новой системы очистки воздуха концерна Радиоэлектронные технологии госкорпорации Ростех, передает "Российская газета". Установка Тиокрафт VR1000 АЭРО эффективна на 99,9%, и может применяться как при предполетной подготовке самолета, так и непосредственно во время рейса. Ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID

Воздухоочиститель направлен на сведение к минимуму риска распространения среди пассажиров вирусов и респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19. Так, система может обезвреживать частицы размером от —10 нанометорв, а размер вириона вируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19, составляет от 50 до 200 нанометров.

"Небольшие габаритные размеры и мобильность установки позволяют использовать наши воздухоочистители в самолетах любого класса. Учитывая уникальные характеристики разработки и ее универсальность, можно говорить о ее высоком потенциале как на внутреннем, так и на внешнем рынках", — рассказал гендиректор концерна Радиоэлектронные технологии Николай Колесов.