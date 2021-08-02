АНКАРА, 2 авг — ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель троих россиян в ДТП с туристическим автобусом в Турции, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

"Второго августа в районе Манавгата около 18.00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

"Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и j развитии ситуации сообщим дополнительно", — сказал представитель российской дипмиссии.

Туроператор "Интурист" сообщил об увеличении числа погибших до 4 человек.