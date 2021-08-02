Ростуризм сообщил, что держит ситуацию с ДТП с российскими туристам в Турции на контроле
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристам в Турции на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, говорится в сообщении ведомства.
В провинции Анталья в районе курортного города Манавгат произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов. "Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", — сообщает российское ведомство.
Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, находившихся на отдыхе по линии туроператора "НТК Интурист". По предварительным данным дорожной полиции, которые приводит Ростуризм, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.
"В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра", — добавляется в сообщении.
Ведомство добавляет, что сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП. По информации туроператора, со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды, все туристы застрахованы, страховая компания — "РЕСО-Гарантия".
Ростуризм также приводит телефон экстренной связи генконсульства России в Анталье: +90 (541) 417 87 78.
https://1prime.ru/business/20210802/834359470.html